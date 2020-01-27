Дождь и туман: водителей предупредили об ухудшении погоды

В Закарпатской области местами небольшой дождь, в Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Херсонской области местами туман. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу "Укравтодора".

Покрытие на дорогах государственного значения сухое, в Закарпатской области местами мокрое. Средняя температура воздуха на востоке и западе 0-2, центре 0+2, Черновицкая область -10-5.

Состояние покрытия сухое, на Вишковском перевале местами заснеженное, на Торунском, Яблунецком и Ужоцком местами мокрое.

Кроме того, в пресс-службе "Киевпастранс" сообщили, что 27 января продлены изменения в работе городской электрички.

Движение будет организовано на участках:

- Дарница - Киев-Пассажирский - Борщаговка;

- Борщаговка - Киев-Пассажирский - Дарница.

Движение на участке Борщаговка - Почайна - Дарница будет закрыто.

Движение автобусов № № 59, 61 будет приостановлено, движение трамваев №4, 5 будет организовано до станции "Генерала Ватутина". Количество автобусов №21, 101, трамваев 28, 35 будет увеличено.

Отметим, что погода в Украине сегодня, 27 января, будет преимущественно теплой и малохмарною, днем ожидается до +7 градусов.