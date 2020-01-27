Дощ та туман: водіїв попередили про погіршення погоди

У Закарпатській області місцями невеликий дощ, в Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській області місцями туман. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу "Укравтодору".

Покриття на дорогах державного значення сухе, в Закарпатській області місцями мокре. Середня температура повітря сході та заході 0-2, центрі 0+2, Чернівецька область -10-5.

Стан покриття сухий, на Вишківському перевалі місцями засніжене, на Торунському, Яблунецькому та Ужоцькому місцями мокре.

Крім того, у прес-службі "Київпастранс" повідомили, що 27 січня подовжено зміни у роботі міської електрички.

Рух буде організовано на ділянках:

- Дарниця - Київ-Пасажирський - Борщагівка;

- Борщагівка - Київ-Пасажирський - Дарниця.

Рух на ділянці Борщагівка - Почайна - Дарниця буде закрито.

Рух автобусів №59, 61 буде призупинено, рух трамваїв №4, 5 буде організовано до станції "Генерала Ватутіна". Кількість автобусів №21, 101, трамваїв 28, 35 буде збільшено.

Зазначимо, погода в Україні сьогодні, 27 січня, буде переважно теплою та малохмарною, вдень очікується до +7 градусів.