Дождь со снегом: на западе Украины завтра ухудшится погода

В Украине в среду, 14 октября, значительно ухудшится погода. Ожидаются дожди и мокрый снег.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Так, ночью 14 октября на Закарпатье ожидается значительный дождь.

При этом в Карпатах объявлен первый уровень опасности. В регионе ожидаются значительные дожди с мокрым снегом.

Напомним, в Украине с завтрашнего дня ухудшится погода. Температура воздуха опуститься до +6 градусов.

Кроме того, на сегодня, 13 октября, синоптики прогнозируют штормовой ветер и ливень в большинстве областей Украины.

Добавим, что сегодняшний день может поставить очередной температурные рекорды, ведь этот он станет одним из самых теплых в Европе.

Ранее синоптики рассказали об аномальной погоде в октябре. Появился свежий прогноз, согласно которому в этом месяце ожидаются снег, заморозки и скачки температуры.

Заморозки возможны в северных областях, в том числе и в Киеве, а в горах выпадет снег.