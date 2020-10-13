Дощ зі снігом: на заході України завтра погіршиться погода

В Україні у середу, 14 жовтня, значно погіршиться погода. Очікуються дощі та мокрий сніг.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Так, вночі 14 жовтня на Закарпатті очікується значний дощ.

При цьому в Карпатах оголошено перший рівень небезпеки. У регіоні очікуються значні дощі з мокрим снігом.

Нагадаємо, в Україні з завтрашнього дня погіршиться погода. Температура повітря знизиться до +6 градусів.

Крім того, на сьогодні, 13 жовтня, синоптики прогнозують штормовий вітер і злива у більшості областей України.

Додамо, що сьогоднішній день може поставити черговий температурні рекорди, адже цей він стане одним з найтепліших в Європі.

Раніше синоптики розповіли про аномальну погоду в жовтні. З'явився свіжий прогноз, згідно з яким в цьому місяці очікуються сніг, заморозки і скачки температури.

Заморозки можливі у північних областях, в тому числі й в Києві, а в горах випаде сніг.