Дощ зі снігом та потепління: прогноз погоди на сьогодні

Фото: погода в Україні (РБК-Україна)

Сьогодні, 4 лютого, в Україні очікуються опади у вигляді дощу та снігу. Вдень температура повітря у регіонах буде коливатись від +2 до +10.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

За прогнозом синоптиків, сьогодні лише у Житомирській, Київській, Чернігівській та Сумській областях буде йти мокрий сніг. Усю іншу територію України вкриють дощі.

У західних областях температура повітря вдень очікується від +4 до +9, а вночі вона буде в межах +2 +4.

У центральних та північних областях температура повітря вдень становитиме від +2 до +6, а вночі стовпчики термометрів покажуть 0 +4.

У південних та східних регіонах температура повітря коливатиметься від +4 до +10, а вночі вона буде від +2 до +6.

Прогноз у Києві

У Київській області та у столиці сьогодні буде йти сніг з дощем. Температура повітря вдень очікується від +3 до +5, а вночі від 0 до +2.

Нагадаємо, в Україні знову похолодає з 5 лютого. Синоптики прогнозують снігопади та падіння температури повітря до -21.

Крім того, сьогодні в Україні очікується сильний штормовий вітер. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки.