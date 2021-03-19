Дождь со снегом и ночные заморозки: прогноз погоды на сегодня

В пятницу, 19 марта, почти во всех областях Украины будут наблюдаться осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура воздуха днем в стране будет колебаться от 0 до +8, однако ночью в некоторых западных регионах она опустится до -6 градусов.

Прогноз во всех областях

Таким образом, сегодня осадки обойдут Волынскую, Ровенскую, Сумскую области и Крым. Во всех остальных западных, северных, центральных и северных регионах будет идти мокрый снег. На юге страны ожидаются дожди.

В западных областях температура воздуха днем будет колебаться от 0 до +5, а ночью она опустится до -6... -1.

В центральных и северных областях температура воздуха днем будет от +2 до +7 градусов, а ночью от -2 до +3.

В восточных и южных регионах температура воздуха ожидается от +3 до +8. Ночью столбики термометров покажут +3... +8 градусов.

Погода в Киеве

В Киеве и области будет идти мокрый снег. Температура воздуха днем будет от +3 до +6, а ночью от -1 до +1 градусов.