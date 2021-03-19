Дощ зі снігом та нічні заморозки: прогноз погоди на сьогодні

У п'ятницю, 19 березня, на майже у всіх областях України спостерігатимуться опади у вигляді мокрого снігу та дощу. Температура повітря вдень в країні коливатиметься від 0 до +8, однак вночі на у деяких західних регіонах вона опуститься до -6 градусів.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Таким чином, сьогодні опади оминуть Волинську, Рівненську, Сумську області та Крим. У всіх інших західних, північних, центральних та північних регіонах буде йти мокрий сніг. На півдні країни очікуються дощі.

У західних областях температура повітря вдень буде коливатися від 0 до +5, а вночі вона опуститься до -6... -1.

У центральних та північних областях температура повітря вдень буде від +2 до +7 градусів, а вночі від -2 до +3.

У східних та південних регіонах температура повітря очікується від +3 до +8. Вночі стовпчики термометрів покажуть +3... +8 градусів.

Прогноз в Києві

У Києві та області буде йти мокрий сніг. Температура повітря вдень буде від +3 до +6, а вночі від -1 до +1 градусів.