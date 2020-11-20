Дождь со снегом до ночи: в Киеве ухудшилась погода

Погода в Киеве 20 ноября значительно ухудшится. Синоптики передают дождь со снегом до ночи.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, ссылаясь на Укргидрометцентр.

Таким образом, метеорологи прогнозируют влажную погоду. В КГГА сообщили о готовности "Киевавтодора" к ухудшению погодных условий.

При необходимости, чтобы не допустить гололеда, дорожники будут обрабатывать дороги и тротуары солевыми материалами.

Сегодня, 20 ноября, на большей территории Украины ожидаются осадки, местами снег. В некоторых областях температура воздуха днем опустится ниже нуля, а ночью в центральных, северных и восточных областях будут заморозки.

Напомним, вчера в восточных областях Украины выпало до 8 сантиметров снега. В Луганской и Донецкой областях сильно похолодало.

Ранее синоптики прогнозировали, что погода в Украине принесет сильные морозы в некоторые области 19 ноября, а 20 ноября часть страны накроет снегопадом. Кроме того, вероятный ветер до штормовых значений.