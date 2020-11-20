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Дощ зі снігом до ночі: в Києві погіршилась погода

Автор: Анастасия Рокитна

Погода в Києві 20 листопада значно погіршиться. Синоптики передають дощ зі снігом до ночі.

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Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, посилаючись на УкрГідрометцентр.

Таким чином, метеорологи прогнозують вологу погоду. У КМДА повідомили про готовність "Київавтодору" до погіршення погодніх умов.

За необхідності, щоб не допустити ожеледиці, дорожники оброблятимуть дороги і тротуари посипальними матеріалами.

Сьогодні, 20 листопада, на переважній території України очікуються опади, місцями сніг. В деяких областях температура повітря вдень опуститься нижче нуля, а вночі в центральних, північних та східних областях будуть заморозки.

Нагадаємо, вчора в східних областях України випало до 8 сантиметрів снігу. У Луганській та Донецькій областях сильно похолодало.

Раніше синоптики прогнозували, що погода в Україні принесе сильні морози в деякі області 19 листопада, а 20 листопада частину країни накриє снігопадом. Крім того, ймовірний вітер до штормових значень.

Прогноз погоди
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