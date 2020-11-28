Дождь со снегом и до +12 тепла: прогноз погоды на сегодня

Сегодня, 28 ноября, на большей территории Украины ожидаются осадки. Температура воздуха днем в регионах будет колебаться от 0 до +14 градусов, а ночью в некоторых областях она опустится ниже нуля.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

По прогнозу синоптиков, сегодня в западных, северных, центральных областях будет идти мокрый снег, а в Харьковской области дождь. Во всех остальных регионах ожидается переменная облачность без осадков.

В западных областях температура воздуха днем будет наблюдаться от 0 до +3 градусов, а ночью столбики термометров покажут от -2 до +2.

В центральных и северных областях температура воздуха днем ожидается от +2 до +9, а ночью она опустится до 0 +4.

В восточных и южных регионах температура воздуха днем прогреется до +5 +12, а ночью она будет от -1 до +5 градусов.

Прогноз в Киеве

Киев и область в субботу укроет дождь со снегом. Температура воздуха днем будет от +3 до +5, а ночью от 0 до +3.

Напомним, погода в Украине на выходные значительно ухудшится во всех областях. Синоптики прогнозируют заморозки, снег и похолодание.

Также РБК-Украина писало, что погода в Украине принесет в последние дни ноября незначительное похолодание, однако обещает новые аномалии в декабре и порадует нетипичным для этого периода теплом - зимним бабьим летом.