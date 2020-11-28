Дощ зі снігом та до +12 тепла: прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні, 28 листопада, на переважній території України очікуються опади. Температура повітря вдень у регіонах коливатиметься від 0 до +14 градусів, а вночі в деяких областях вона опуститься нижче нуля.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

За прогнозом синоптиків, сьогодні у західних, північних, центральних областях буде йти мокрий сніг, а у Харківській області дощитиме. У всіх інших регіонах очікується мінлива хмарність без опадів.

У західних областях температура повітря вдень буде спостерігатися від +0 до +3 градусів, а вночі стовпчики термометрів покажуть від -2 до +2.

У центральних та північних областях температура повітря вдень очікується від +2 до +9, а вночі вона опуститься до 0 +4.

У східних та південних регіонах температура повітря вдень прогріється до +5 +12, а вночі вона буде від -1 до +5 градусів.

Прогноз в Києві

Київ та область у суботу вкриє дощ зі снігом. Температура повітря вдень буде від +3 до +5, а вночі від 0 до +3.

Нагадаємо, погода в Україні на вихідні значно погіршиться у всіх областях. Синоптики прогнозують заморозки, сніг та похолодання.

Також РБК-Україна писало, що погода в Україні принесе в останні дні листопада незначне похолодання, проте обіцяє нові аномалії грудні та порадує нетиповим для цього періоду теплом - зимовим бабиним літом.