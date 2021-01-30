Дождь, снег и мороз: прогноз погоды на сегодня

В субботу, 30 января, почти на свой территории Украины ожидаются осадки в виде дождя и снега. Днем температура воздуха в стране будет от -2 до +7 градусов, однако ночью на западе, севере и в центре ударят сильные морозы.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

По прогнозу синоптиков, сегодня на севере и в Житомирской, Киевской, Ровенской, Волынской областях будет снежно. Во всех других западных регионах, а также в Винницкой, Черкасской и Полтавской областях ожидается мокрый снег. На западе и юге страны, кроме Крыма, будет идти дождь.

В западных областях температура воздуха днем будет колебаться от 0 до +4, а ночью она будет от -8 до +1.

В центральных и северных областях температура воздуха днем будет от -2 до +3, а ночью от -8 до -4.

В восточных и южных регионах температура воздуха составит от +2 до +7, а ночью она будет в пределах -6 +3.

Прогноз в Киеве

В Киеве и области сегодня будет идти снег. Температура воздуха днем ожидается от -2 до +1, а ночью от -10 до -5.

Напомним, погода в Украине на выходные резко изменится, будут и снегопады, и дожди, и потепление. Синоптики рассказали, какая будет погода 30 января по 1 февраля.