ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Дощ, сніг та мороз: прогноз погоди на сьогодні

Автор: Андрій Козловський

У суботу, 30 січня, майже на свій території України очікуються опади у вигляді дощу та снігу. Вдень температура повітря в країні буде від -2 до +7 градусів, однак вночі на заході, півночі та в центрі вдарять сильні морози.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

За прогнозом синоптиків, сьогодні на півночі та у Житомирській, Київській, Рівненській, Волинській областях буде сніжно. У всіх інших західних регіонах, а також у Вінницькій, Черкаській та Полтавській областях очікується мокрий сніг. На заході та півдні країни, окрім Криму, буде йти дощ.

У західних областях температура повітря вдень буде коливатися від 0 до +4, а вночі вона буде від -8 до +1.

Популярні новини

У центральних та північних областях температура повітря вдень буде від -2 до +3, а вночі від -8 до -4.

У східних та південних регіонах температура повітря становитиме від +2 до +7, а вночі вона буде в межах -6 +3.

Прогноз у Києві

У Києві та області сьогодні буде йти сніг. Температура повітря вдень очікується від -2 до +1, а вночі від -10 до -5.

Нагадаємо, погода в Україні на вихідні різко зміниться, будуть і снігопади, і дощі, і потепління. Синоптики розповіли, яка буде погода від 30 січня по 1 лютого.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Погода