Дождь и потепление до +14 градусов: прогноз погоды на выходные

В Украине на выходных ожидается дождливая погода. Однако температура воздуха прогреется до +14 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УкрГидрометцентр .

Прогноз на субботу

27 ноября почти по всей территории Украины ожидаются дожди. Осадки не прогнозируются лишь в Житомирской и Хмельницкой областях. Температура воздуха составит:

на западе днем +4 +8, а ночью +2 +4,

на севере днем +5 +9, а ночью +1 +4,

на юге днем +11 +14, а ночью +7 +9,

на востоке днем +5 +7, а ночью -3 +1,

в центре днем +8 +10, а ночью +3 +5.

Прогноз на воскресенье

28 ноября в западных, южных и восточных областях ожидаются дожди. При этом в северных и центральных областях осадки не прогнозируются. Температура воздуха составит: