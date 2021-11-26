Дождь и потепление до +14 градусов: прогноз погоды на выходные
Фото: в Украине на выходных ожидается потепление (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине на выходных ожидается дождливая погода. Однако температура воздуха прогреется до +14 градусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УкрГидрометцентр.
Прогноз на субботу
27 ноября почти по всей территории Украины ожидаются дожди. Осадки не прогнозируются лишь в Житомирской и Хмельницкой областях. Температура воздуха составит:
- на западе днем +4 +8, а ночью +2 +4,
- на севере днем +5 +9, а ночью +1 +4,
- на юге днем +11 +14, а ночью +7 +9,
- на востоке днем +5 +7, а ночью -3 +1,
- в центре днем +8 +10, а ночью +3 +5.
Прогноз на воскресенье
28 ноября в западных, южных и восточных областях ожидаются дожди. При этом в северных и центральных областях осадки не прогнозируются. Температура воздуха составит:
- на западе днем +6 +8, а ночью +1 +3,
- на севере днем +6 +8, а ночью 0 +2,
- на юге днем +12 +14, а ночью +6 +8,
- на востоке днем +8 +11, а ночью +4 +6,
- в центре днем +8 +9, а ночью 0 +4.
Напомним, на завтра в Украине объявлено штормовое предупреждение.