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Дощ і потепління до +14 градусів: прогноз погоди на вихідні

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П'ятниця 26 листопада 2021 16:35
Дощ і потепління до +14 градусів: прогноз погоди на вихідні Фото: в Україні на вихідних очікується потепління (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

В Україні на вихідних очікується дощова погода. Однак температура повітря прогріється до + 14 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Прогноз на суботу

27 листопада майже по всій території України очікуються дощі. Опади не прогнозуються лише в Житомирській та Хмельницькій областях. Температура повітря складе:

  • на заході вдень + 4 + 8, а вночі +2 + 4,
  • на півночі вдень + 5 + 9, а вночі +1 + 4,
  • на півдні вдень +11 +14, а вночі + 7 + 9,
  • на сході вдень + 5 + 7, а вночі -3 +1,
  • у центрі вдень + 8 +10, а вночі +3 +5.

Дощ і потепління до +14 градусів: прогноз погоди на вихідні

Прогноз на неділю

28 листопада у західних, південних та східних областях очікуються дощі. При цьому в північних і центральних областях опади не прогнозуються. Температура повітря складе:

  • на заході вдень + 6 + 8, а вночі +1 + 3,
  • на півночі вдень + 6 + 8, а вночі 0 +2,
  • на півдні вдень +12 + 14, а вночі +6 +8,
  • на сході вдень + 8 +11, а вночі + 4 + 6,
  • у центрі вдень + 8 + 9, а вночі 0 +4.

Дощ і потепління до +14 градусів: прогноз погоди на вихідні

Нагадаємо, на завтра в Україні оголошено штормове попередження.

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