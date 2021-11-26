Дощ і потепління до +14 градусів: прогноз погоди на вихідні
Фото: в Україні на вихідних очікується потепління (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні на вихідних очікується дощова погода. Однак температура повітря прогріється до + 14 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Прогноз на суботу
27 листопада майже по всій території України очікуються дощі. Опади не прогнозуються лише в Житомирській та Хмельницькій областях. Температура повітря складе:
- на заході вдень + 4 + 8, а вночі +2 + 4,
- на півночі вдень + 5 + 9, а вночі +1 + 4,
- на півдні вдень +11 +14, а вночі + 7 + 9,
- на сході вдень + 5 + 7, а вночі -3 +1,
- у центрі вдень + 8 +10, а вночі +3 +5.
Прогноз на неділю
28 листопада у західних, південних та східних областях очікуються дощі. При цьому в північних і центральних областях опади не прогнозуються. Температура повітря складе:
- на заході вдень + 6 + 8, а вночі +1 + 3,
- на півночі вдень + 6 + 8, а вночі 0 +2,
- на півдні вдень +12 + 14, а вночі +6 +8,
- на сході вдень + 8 +11, а вночі + 4 + 6,
- у центрі вдень + 8 + 9, а вночі 0 +4.
Нагадаємо, на завтра в Україні оголошено штормове попередження.