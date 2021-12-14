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Дождь, мокрый снег, прохлада. Синоптики опубликовали прогноз погоды на завтра

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Киев, Вторник 14 декабря 2021 15:46
Дождь, мокрый снег, прохлада. Синоптики опубликовали прогноз погоды на завтра Фото: в Украине будет мокрый снег на востоке (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Завтра погоду на территории Украины формирует поле повышенного давления. Существенных осадков не будет.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Укргидрометцентр.

Температурный режим существенно не изменится. Традиционно ночью на западе страны немного прохладнее, а вот дневные максимумы на крайнем юге совсем не похожи на зимние.

В восточных и юго-восточных областях небольшой дождь и мокрый снег, на остальной территории без существенных осадков.

В западных и северных областях на дорогах местами гололедица; ночью и утром на Закарпатье, Прикарпатье и на востоке страны местами туман. Ветер преимущественно северный (в западных областях - западный), 5-10 м/с.

Температура в течение суток от -3 мороза до +2 тепла (ночью в западных областях -2-7 мороза, днем в южных областях +0+5 тепла, в Крыму до +8).

Дождь, мокрый снег, прохлада. Синоптики опубликовали прогноз погоды на завтра

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