Дощ, мокрий сніг, прохолода. Синоптики опублікували прогноз погоди на завтра

Завтра погоду на території України формуватити буде поле підвищеного тиску. Істотних опадів не буде.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на УкрГідрометцентр .

Температурний режим суттєво не зміниться. Традиційно вночі на заході країни дещо прохолодніше, а ось денні максимуми на крайньому півдні зовсім не схожі на зимові.

У східних і південно-східних областях невеликий дощ та мокрий сніг, на решті території без істотних опадів.

У західних та північних областях на дорогах подекуди ожеледиця; вночі та вранці на Закарпатті, Прикарпатті та сході країни місцями туман. Вітер переважно північний (у західних областях - західний), 5-10 м/с.

Температура протягом доби від -3 морозу до +2 тепла (вночі у західних областях -2-7 морозу, вдень у південних областях +0+5 тепла, в Криму до +8).