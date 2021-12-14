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Дощ, мокрий сніг, прохолода. Синоптики опублікували прогноз погоди на завтра

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Київ, Вівторок 14 грудня 2021 15:46
Дощ, мокрий сніг, прохолода. Синоптики опублікували прогноз погоди на завтра Фото: в Україні буде мокрий сніг на сході (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Завтра погоду на території України формуватити буде поле підвищеного тиску. Істотних опадів не буде.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.

Температурний режим суттєво не зміниться. Традиційно вночі на заході країни дещо прохолодніше, а ось денні максимуми на крайньому півдні зовсім не схожі на зимові.

У східних і південно-східних областях невеликий дощ та мокрий сніг, на решті території без істотних опадів.

У західних та північних областях на дорогах подекуди ожеледиця; вночі та вранці на Закарпатті, Прикарпатті та сході країни місцями туман. Вітер переважно північний (у західних областях - західний), 5-10 м/с.

Температура протягом доби від -3 морозу до +2 тепла (вночі у західних областях -2-7 морозу, вдень у південних областях +0+5 тепла, в Криму до +8).

Дощ, мокрий сніг, прохолода. Синоптики опублікували прогноз погоди на завтра

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