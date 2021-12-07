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Дождь и мокрый снег накроют большую часть Украины: прогноз погоды на завтра

Автор: Дмитрий Кузнецов

В среду, 8 декабря, на большей части территории страны ожидаются мокрый снег и дожди. Температура воздуха днем будет колебаться от -2 до +12 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода во всех регионах

В большинстве западных областей завтра ожидается снег. В Закарпатской и Волынской областях осадки не ожидаются. Температура воздуха ночью от -6 до 0, днем от -2 до +2.

В центральных, северных и южных регионах ожидаются мокрый снег и дожди. Днем воздух прогреется от +3 до +12, ночью температура составит от 0 до +8 градусов.

В ряде восточных регионов пройдут небольшие дожди. На территории Луганской и Донецкой областей осадки не ожидаются. Температура днем здесь составит от +6 до +9, ночью - от +3 до +7 градусов.

Фото: погода в Украине 8 декабря (meteo.gov.ua)

Погода в Киеве

В Киеве завтра ожидается дождь с мокрым снегом. Температура воздуха в течение суток будет находиться в пределах от 0 до -2 градусов.

Фото: погода в Киеве 8 декабря (meteo.gov.ua)

Напомним, в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупредили об ухудшении погоды на 8 декабря. На дорогах ожидается гололедица.

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Погода в УкраинеУкргидометцентр