Дождь и мокрый снег накроют большую часть Украины: прогноз погоды на завтра

Погода во всех регионах

В большинстве западных областей завтра ожидается снег. В Закарпатской и Волынской областях осадки не ожидаются. Температура воздуха ночью от -6 до 0, днем от -2 до +2.

В центральных, северных и южных регионах ожидаются мокрый снег и дожди. Днем воздух прогреется от +3 до +12, ночью температура составит от 0 до +8 градусов.

В ряде восточных регионов пройдут небольшие дожди. На территории Луганской и Донецкой областей осадки не ожидаются. Температура днем здесь составит от +6 до +9, ночью - от +3 до +7 градусов.

Фото: погода в Украине 8 декабря (meteo.gov.ua)

Погода в Киеве

В Киеве завтра ожидается дождь с мокрым снегом. Температура воздуха в течение суток будет находиться в пределах от 0 до -2 градусов.

Фото: погода в Киеве 8 декабря (meteo.gov.ua)