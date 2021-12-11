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Дощ, мокрий сніг, а на дорогах - ожеледиця: прогноз погоди на сьогодні

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Україна, Субота 11 грудня 2021 07:00
Дощ, мокрий сніг, а на дорогах - ожеледиця: прогноз погоди на сьогодні Фото: погода в Україні 11 грудня буде переважно з дощами, лише на сході - без опадів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 11 грудня майже на всій території України йтиме дощ, а на заході - зі снігом. Опади оминуть лише східні області, температура повітря подекуди сягне +13.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозом синоптиків, сьогодні вночі у західних областях очікується туман, на дорогах ожеледиця. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, крім заходу, де місцями можливі шквали до 15-20 м/с.

Температура повітря, за даними Укргідрометцентру, становитиме:

  • у західних областях вдень +2 +4 градусів, вночі 0 -1;
  • на півночі країни +4 +8 градусів вдень, а вночі +3 +8;
  • у східних областях вдень +3 +6, вночі +1 +5 градусів;
  • на півдні країни до +10 +13 градусів, а вночі +6 +11;
  • у центральних областях вдень +5 +8, вночі +6 +8 градусів.

Дощ, мокрий сніг, а на дорогах - ожеледиця: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Києві

Сьогодні в столиці синоптики прогнозують вночі невеликий, а вдень помірний дощ. Температура повітря протягом доби становитиме +6 +8 градусів.

Дощ, мокрий сніг, а на дорогах - ожеледиця: прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, в Україні на ці вихідні будуть як дощі, так і снігопади. Температура повітря в суботу буде плюсова, а в неділю похолодає.

Додамо, що з наступного тижня в Україні погіршиться погода, але не у всіх областях.

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Гідрометцентр Погода в Україні
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