Дощ, мокрий сніг, а на дорогах - ожеледиця: прогноз погоди на сьогодні
Сьогодні, 11 грудня майже на всій території України йтиме дощ, а на заході - зі снігом. Опади оминуть лише східні області, температура повітря подекуди сягне +13.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
За прогнозом синоптиків, сьогодні вночі у західних областях очікується туман, на дорогах ожеледиця. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, крім заходу, де місцями можливі шквали до 15-20 м/с.
Температура повітря, за даними Укргідрометцентру, становитиме:
- у західних областях вдень +2 +4 градусів, вночі 0 -1;
- на півночі країни +4 +8 градусів вдень, а вночі +3 +8;
- у східних областях вдень +3 +6, вночі +1 +5 градусів;
- на півдні країни до +10 +13 градусів, а вночі +6 +11;
- у центральних областях вдень +5 +8, вночі +6 +8 градусів.
Погода в Києві
Сьогодні в столиці синоптики прогнозують вночі невеликий, а вдень помірний дощ. Температура повітря протягом доби становитиме +6 +8 градусів.
Нагадаємо, в Україні на ці вихідні будуть як дощі, так і снігопади. Температура повітря в суботу буде плюсова, а в неділю похолодає.
Додамо, що з наступного тижня в Україні погіршиться погода, але не у всіх областях.