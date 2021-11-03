Включите фары и снизьте скорость: водителям напомнили правила езды в непогоду

Правоохранители дали советы водителям, как сделать поездку на автомобиле более безопасной во время сложных погодных условий. В частности, следует снизить скорость и включить фары.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Украины.
Водителям дали шесть рекомендаций, которые помогут избежать неприятностей в дороге:
Следует помнить, что в таких погодных условиях:
Также правоохранители просят не оставаться равнодушными, если вы увидели, что кому-то на дороге требуется помощь. В таком случае нужно звонить в скорую на номер 103 или в полицию - 102.
Напомним, украинским водителям дали совет, каких ошибок стоит избегать в общении с полицией.