Увімкніть фари і зменшіть швидкість: водіям нагадали правила їзди в негоду

Правоохоронці дали поради водіям, як зробити поїздку на автомобілі безпечнішою під час складних погодних умов. Зокрема, слід зменшити швидкість і включити фари.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу патрульної поліції України.
Водіям дали шість рекомендацій, які допоможуть уникнути неприємностей у дорозі:
Слід пам'ятати, що за таких погодних умов:
Також правоохоронці просять не залишатись байдужими, якщо ви побачили, що комусь на дорозі потрібна допомога. У такому разі потрібно дзвонити в швидку на номер 103 або в поліцію - 102.
Нагадаємо, українським водіям дали пораду, яких помилок варто уникати у спілкування з поліцією.