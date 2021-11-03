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Увімкніть фари і зменшіть швидкість: водіям нагадали правила їзди в негоду

Автор: РБК-Україна

Правоохоронці дали поради водіям, як зробити поїздку на автомобілі безпечнішою під час складних погодних умов. Зокрема, слід зменшити швидкість і включити фари.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу патрульної поліції України.

Водіям дали шість рекомендацій, які допоможуть уникнути неприємностей у дорозі:

  • увімкнути ближнє світло фар;
  • дотримуватись інтервалу та дистанції між транспортними засобами;
  • обирати безпечну швидкість;
  • за необхідності зупинитися треба поступово знижувати швидкість;
  • не здійснювати різких маневрів;
  • якщо сильний дощ заважає побачити транспорт, що їде попереду, то необхідно зупинитися на узбіччі і обов'язково включити аварійну сигналізацію.

Слід пам'ятати, що за таких погодних умов:

  • погіршується видимість;
  • збільшується гальмівний шлях;
  • у разі різкого маневру автомобіль може занести.

Також правоохоронці просять не залишатись байдужими, якщо ви побачили, що комусь на дорозі потрібна допомога. У такому разі потрібно дзвонити в швидку на номер 103 або в поліцію - 102.

Нагадаємо, українським водіям дали пораду, яких помилок варто уникати у спілкування з поліцією.

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