Дождь и местами грозы: погода в Украине сегодня снова ухудшится

Сегодня, 28 мая, в большинстве регионов Украины ожидают дожди с грозами. При этом температура воздуха почти не изменится.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр
По данным синоптиков, сегодня осадки пройдут почти во всех областях. На юге и востоке прогнозируются грозы. Сухо будет только в Киевской, Черкасской, Винницкой и Хмельницкой областях. Ветер преимущественно западный и юго-западный, 7-12 м/с.
Несмотря на дождь, столбики термометров днем покажут максимально +28 градусов.
Температура воздуха составит:
Сегодня в столице будет сухо и почти безоблачно. Ветер западный, 7-12 м/с. Столбики термометров днем покажут +20 +22 градуса, а ночью +12 +14 градусов.
Ранее мы сообщали, что в столицу пришло метеорологическое лето, а весна продолжалась 108 дней.
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