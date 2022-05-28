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Дощ та місцями грози: погода в Україні сьогодні знову погіршиться

Фото: сьогодні в Україні прогнозуються дощі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Сьогодні, 28 травня, у більшості регіонів України очікують дощі з грозами. При цьому температура повітря майже не зміниться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні опади пройдуть у майже всіх областях. На півдні та сході прогнозуються грози. Сухо буде лише у Київській, Черкаській, Вінницькій та Хмельницькій областях. Вітер переважно західний та південно-західний, 7-12 м/с.

Не дивлячись на дощ, стовпчики термометрів вдень покажуть максимально +28 градусів.

Температура повітря складатиме:

  • у північних областях вночі +11 +13, вдень +19 +22 градуси;
  • на заході вночі +10 +13 градусів, а вдень +19 +22;
  • у східних областях вночі +12 +14, вдень +22 +27 градусів;
  • на півдні країни вночі +10 +15 градусів, а вдень +26 +28;
  • у центральних областях вночі +12 +15, вдень +21 +24 градуси.

Погода в Києві

Сьогодні в столиці буде сухо та майже безхмарно. Вітер західний, 7-12 м/с. Стовпчики термометрів вдень покажуть +20 +22 градуси, а вночі +12 +14 градусів.

Раніше ми повідомляли, що у столицю прийшло метеорологічне літо, а весна тривала 108 днів.

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Погода в УкраїніГідрометцентр