ru ua
Сб, 28 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Дождь и местами грозы: погода в Украине сегодня снова ухудшится

Новина українською →
Украина, Суббота 28 мая 2022 07:00
Дождь и местами грозы: погода в Украине сегодня снова ухудшится Фото: сегодня в Украине прогнозируются дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Сегодня, 28 мая, в большинстве регионов Украины ожидают дожди с грозами. При этом температура воздуха почти не изменится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня осадки пройдут почти во всех областях. На юге и востоке прогнозируются грозы. Сухо будет только в Киевской, Черкасской, Винницкой и Хмельницкой областях. Ветер преимущественно западный и юго-западный, 7-12 м/с.

Несмотря на дождь, столбики термометров днем покажут максимально +28 градусов.

Температура воздуха составит:

  • в северных областях ночью +11 +13, днем +19 +22 градуса;
  • на западе ночью +10 +13 градусов, а днем +19 +22;
  • в восточных областях ночью +12 +14, днем +22 +27 градусов;
  • на юге страны ночью +10 +15 градусов, а днем +26 +28;
  • в центральных областях ночью +12 +15, днем +21 +24 градуса.

Дождь и местами грозы: погода в Украине сегодня снова ухудшится

Погода в Киеве

Сегодня в столице будет сухо и почти безоблачно. Ветер западный, 7-12 м/с. Столбики термометров днем покажут +20 +22 градуса, а ночью +12 +14 градусов.

Дождь и местами грозы: погода в Украине сегодня снова ухудшится

Ранее мы сообщали, что в столицу пришло метеорологическое лето, а весна продолжалась 108 дней.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине Гидрометцентр
NEWS
Украинские военные подняли шум в Херсонской области. Арестович говорит о контратаке
Украинские военные подняли шум в Херсонской области. Арестович говорит о контратаке
DAILY
"Броня" победы. Какие танки, БТРы и другая бронетехника нужны Украине от Запада
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина "Броня" победы. Какие танки, БТРы и другая бронетехника нужны Украине от Запада