Дощ та місцями грози: погода в Україні сьогодні знову погіршиться

Фото: сьогодні в Україні прогнозуються дощі (Віталій Носач, РБК-Україна)

Сьогодні, 28 травня, у більшості регіонів України очікують дощі з грозами. При цьому температура повітря майже не зміниться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр

Погода в Україні За даними синоптиків, сьогодні опади пройдуть у майже всіх областях. На півдні та сході прогнозуються грози. Сухо буде лише у Київській, Черкаській, Вінницькій та Хмельницькій областях. Вітер переважно західний та південно-західний, 7-12 м/с. Не дивлячись на дощ, стовпчики термометрів вдень покажуть максимально +28 градусів. Температура повітря складатиме: у північних областях вночі +11 +13, вдень +19 +22 градуси;

на заході вночі +10 +13 градусів, а вдень +19 +22;

у східних областях вночі +12 +14, вдень +22 +27 градусів;

на півдні країни вночі +10 +15 градусів, а вдень +26 +28;

у центральних областях вночі +12 +15, вдень +21 +24 градуси. Погода в Києві Сьогодні в столиці буде сухо та майже безхмарно. Вітер західний, 7-12 м/с. Стовпчики термометрів вдень покажуть +20 +22 градуси, а вночі +12 +14 градусів.