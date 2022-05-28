Дощ та місцями грози: погода в Україні сьогодні знову погіршиться
Сьогодні, 28 травня, у більшості регіонів України очікують дощі з грозами. При цьому температура повітря майже не зміниться.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр
Погода в Україні
За даними синоптиків, сьогодні опади пройдуть у майже всіх областях. На півдні та сході прогнозуються грози. Сухо буде лише у Київській, Черкаській, Вінницькій та Хмельницькій областях. Вітер переважно західний та південно-західний, 7-12 м/с.
Не дивлячись на дощ, стовпчики термометрів вдень покажуть максимально +28 градусів.
Температура повітря складатиме:
- у північних областях вночі +11 +13, вдень +19 +22 градуси;
- на заході вночі +10 +13 градусів, а вдень +19 +22;
- у східних областях вночі +12 +14, вдень +22 +27 градусів;
- на півдні країни вночі +10 +15 градусів, а вдень +26 +28;
- у центральних областях вночі +12 +15, вдень +21 +24 градуси.
Погода в Києві
Сьогодні в столиці буде сухо та майже безхмарно. Вітер західний, 7-12 м/с. Стовпчики термометрів вдень покажуть +20 +22 градуси, а вночі +12 +14 градусів.
Раніше ми повідомляли, що у столицю прийшло метеорологічне літо, а весна тривала 108 днів.
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