Довибори в Раду: хто може стати нардепом від 87 округу Івано-Франківської області

В Івано-Франківській області в одномандатному виборчому окрузі 87 кілька кандидатів мають однаково високі шанси отримати перемогу. Один з них співвласник "Буковеля" і соратник Ігоря Коломойського Олександр Шевченко, якого висунула "За майбутнє".

Конкуренцію на окрузі йому складе стронгмен Василь Вірастюк, якого висунула "Слуга народу". Він, зокрема, проводить особисті зустрічі з виборцями.

"За моєю суб'єктивною оцінкою, головна боротьба буде між Олександром Шевченком, Марусею Звіробій, Василем Вірастюком, Русланом Кошулинським і Юрієм Голинеем. Це люди, у яких є впізнаваність і яких висувають сильні партійні бренди", - вважає аналітик "Чесно" Віталій Світлик.

Волонтер Маруся Звіробій йде на вибори від "Європейської солідарності". А колишній віце-спікер Руслан Кошулинський - від "ВО "Свобода". Юрій Голіней балотується в нардепи від місцевої партії "Платформа громад". На минулих парламентських виборах у 87 окрузі він взяв третє місце, тоді він був кандидатом від "Євросолідарності".

Також активну кампанію на окрузі проводить самовисуванець Михайло Ноняк. Ноняк - виходець з Прикарпаття. Після Майдану він обіймав посаду заступника міністра доходів та зборів, а потім очолив "Укртрансбезпеку", звідки його звільнили у 2019 році.