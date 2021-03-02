Довибори в Раду: хто може стати нардепом від 87 округу Івано-Франківської області
В Івано-Франківській області в одномандатному виборчому окрузі 87 кілька кандидатів мають однаково високі шанси отримати перемогу. Один з них співвласник "Буковеля" і соратник Ігоря Коломойського Олександр Шевченко, якого висунула "За майбутнє".
Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Битва за округ. Хто з політиків побореться за вакантні місця в Раді".
Конкуренцію на окрузі йому складе стронгмен Василь Вірастюк, якого висунула "Слуга народу". Він, зокрема, проводить особисті зустрічі з виборцями.
"За моєю суб'єктивною оцінкою, головна боротьба буде між Олександром Шевченком, Марусею Звіробій, Василем Вірастюком, Русланом Кошулинським і Юрієм Голинеем. Це люди, у яких є впізнаваність і яких висувають сильні партійні бренди", - вважає аналітик "Чесно" Віталій Світлик.
Волонтер Маруся Звіробій йде на вибори від "Європейської солідарності". А колишній віце-спікер Руслан Кошулинський - від "ВО "Свобода". Юрій Голіней балотується в нардепи від місцевої партії "Платформа громад". На минулих парламентських виборах у 87 окрузі він взяв третє місце, тоді він був кандидатом від "Євросолідарності".
Також активну кампанію на окрузі проводить самовисуванець Михайло Ноняк. Ноняк - виходець з Прикарпаття. Після Майдану він обіймав посаду заступника міністра доходів та зборів, а потім очолив "Укртрансбезпеку", звідки його звільнили у 2019 році.
Нагадаємо, в лютому "Слуга народу" на з'їзді обрала спортсмена Василя Вірастюка кандидатом у народні депутати.
РБК-Україна писало, що 28 березня проміжні вибори в Раду відбудуться не тільки в Івано-Франківській області. Жителі 50-го округу в Донецькій області також будуть вибрати нового народного депутата.