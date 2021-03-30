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Довыборы в Раду по округу №87: подсчет голосов остановился, ЦИК заменил часть комиссии

Новина українською → Ивано-Франковская область, Вторник 30 марта 2021 18:50
Довыборы в Раду по округу №87: подсчет голосов остановился, ЦИК заменил часть комиссии Фото: голосование на выборах (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

На округе №87 в Ивано-Франковской области остановлен подсчет голосов на довыборах в Верховную раду. Нет кворума для продолжения заседания окружной избирательной комиссии.

Об этом сообщает гражданская сеть "ОПОРА".

По состоянию на 15:00, на рабочем месте отсутствовали девять членов ОИК, включая главу комиссии Руслана Кашникова (партия "Голос") и замглавы Тараса Дуденца ("Гражданская позиция"). Большинство из них ссылаются на болезнь. Для проведения заседания нужен кворум в минимум 10 из 18 членов комиссии.

Позже, на своем заседании Центральная избирательная комиссия заменила часть состава ОИК. Вместо Романа Кашникова по квоте "Голоса" комиссию возглавил Евгений Павлусенко. Также появились трое новых членов комиссии и теперь, вероятно, заседание по подсчету продолжится.

Подсчет голосов остановился на показателе в 67,52% подсчитанных голосов еще вначале дня. По промежуточным результатам голосования побеждает Василий Вирастюк ("Слуга народа") - 31,3% голосов, следом идут Руслан Кошулинский ("Свобода") - 28,88%, и Александр Шевченко ("За майбутнє") - 28,73%.

Утром сообщалось, что было уведомление о минировании помещения ОИК округа №87.

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