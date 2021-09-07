Довыборы в 197-м округе: что известно о кандидате от "Слуги народа"

Как известно, на парламентских выборах 2019 года в этом округе победил кандидат "Слуги народа" Александр Скичко. Но полгода назад он стал председателем Черкасской ОГА. Поэтому освободилось вакантное место нардепа-мажоритарщика, который в Раде будет представлять города и села округа. Это - Золотоноша и Канев, несколько районов Черкасс, Золотоношский район, часть Каневского и Черкасского районов.

На этот раз от "Слуги народа" за победу на округе будет бороться мэр Золотоноше Черкасской области Виталий Войцеховский. Его персону утвердили накануне на заседании политсовета партии в Киеве.

Виталий Войцеховский в должности городского головы - с ноября 2010-го года. В 2020 году был избран мэром в третий раз.

К работе руководителем города он работал на различных должностях в Киевметрострое, а также на заводе "Златогор". В 2015-м стал лауреатом премии "Человек года".

Уже сегодня Виталий Войцеховский передаст ЦИК все соответствующие документы.

В "Слуге народа" считают, что никаких препятствий для регистрации его в качестве кандидата не должно. В частности, у него нет ограничений въезда-выезда, которые часто волнует Центризбирком.

"Мы за работой Виталия Войцеховского наблюдали последние полгода. Когда человек является профессиональным мэром, он баллотируется от партии "Слуга народа" и получает поддержку, то логично предложить ему баллотироваться в Верховную Раду", - заявил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

Он рассказал, что партия еще в июле проверила рейтинг кандидата. Даже собрали более 20 тыс подписей в поддержку Виталия Войцеховского.

Александр Корниенко выразил надежду, что после победы на округе Виталий Войцеховский усилит команду "Слуги народа" в парламентском комитете регионстроя и будет адвокатировать изменения, которые внедряет власть для развития общин.

"Нам импонирует, что он является одним из адептов децентрализации. Он активно поддерживает эту реформу. Сегодня была встреча с руководством децентрализационного комитета и обсуждали пути укрепления ресурсной базы общин", - сказал Александр Корниенко.

Со своей стороны, председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что в высшей власти нужны опытные люди из регионов, которые смогут совершенствовать реформу децентрализации.

"Если человек трижды была мэром, мы обращаем внимание на такой профессионализм и добродетель. У него очень большая поддержка. Если 60% местных жителей трижды избирали его мэром, то он действительно заслуживает уважения", - сказал он.

Будущий участник довыборов в Черкасской области уже проехал все общины 197 округа, пообщался с местными и узнал об их проблемах. Это позволило создать конкретный план положительных изменений, которые ожидают люди.

В должности народного депутата Виталий Войцеховский планирует, в частности, работать над продолжением реализации в Черкасской области инфраструктурных инициатив президента Украины по улучшению состояния дорог, капремонта медучреждений и детсадов.

Также своим назначением в статусе народного депутата Виталий Войцеховский видит запуск инвестиционных проектов, которые будут увеличивать рабочие места в регионе.

"Если увеличить рабочие места, это будет дополнительное поступление платежей. Мы понимаем, что НДФЛ - это основная статья дохода местных бюджетов. Что можно сделать и в Золотоноше, и в Черкасской области - это создание индустриальных парков", - подчеркнул он.

Еще одним направлением работы станет увеличение туристического потенциала региона. По его замыслу, в Черкасской области стоит создать так называемое "туристическое кольцо". В него могут войти известные локации, связанные с историческими фигурами Богдан Хмельницкий и Тарас Шевченко, а также город Умань.

"Стоит создать туристическое кольцо. В пределах этого кольца наш регион может посещать больше 2 млн туристов в год. Все это также будет стимулировать увеличение рабочих мест", - рассказал Виталий Войцеховский.