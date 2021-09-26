На довыборах в Раду на округе Скичко зарегистрировали кандидата-двойника

В Черкасской области на округе № 197 зарегистрировали кандидата-двойника. Полиция начала расследование по факту препятствования осуществлению избирательного права.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службы полиции и ЦИК .

Так, 24 сентября Центризбирком зарегистрировал самовыдвиженца Виталия Войцеховского 1974 года рождения. Ранее ЦИК также зарегистрировал кандидатом на довыборах мэра Золотоноши Виталия Войцеховского 1967 года рождения.

В тот же день в полицию мэр Золотоноши подал заявление о том, что ЦИК зарегистрировал кандидатом мужчину, который является его полным тезкой.

Также он сообщил, что этот мужчина изменил свои анкетные данные за неделю до подачи документов, чем препятствует ему баллотироваться на равных началах, вводя в заблуждение избирателей.

Следственным отделом Золотоношского районного отдела полиции начато досудебное расследование в уголовном производстве по части 3 статьи 157 (Препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.