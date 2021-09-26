На довиборах в Раду на окрузі Скічка зареєстрували кандидата-двійника

У Черкаській області на окрузі № 197 зареєстрували кандидата-двійника. Поліція почала розслідування за фактом перешкоджання здійсненню виборчого права.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-служби поліції та ЦВК .

Так, 24 вересня Центрвиборчком зареєстрував самовисуванця Віталія Войцехівського 1974 року народження. Раніше ЦВК також зареєструвала кандидатом на довиборах мера Золотоноші Віталія Войцехівського 1967 року народження.

У той же день до поліції мер Золотоноші подав заяву про те, що ЦВК зареєструвала кандидатом чоловіка, який є його повним тезкою.

Також він повідомив, що зареєстрований ЦВК чоловік змінив свої анкетні дані за тиждень до подачі документів, чим перешкоджає йому балотуватися на рівних засадах, вводячи в оману виборців.

Слідчим відділом Золотоніського районного відділу поліції розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за частиною 3 статті 157 (Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії референдуму чи діяльності офіційного спостерігача) Кримінального кодексу України.

Поліцейські встановлюють обставини події.