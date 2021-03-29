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На довыборах в Раду на 87 округе побеждает Шевченко, - параллельный подсчет

Автор: РБК-Украина

Результаты параллельного подсчета голосов на довыборах в Верховную раду на округе 87 свидетельствуют, что победил Александр Шевченко. Он набрал на 192 голоса больше, чем кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк.

Об этом Шевченко написал в Facebook.

Третье место занял представитель ВО "Свобода" Руслан Кошулинский.

При этом около 1000 голосов, по данным параллельного подсчета, забрали у Александра Шевченко его однофамильцы-клоны, которых допустили на выборы.

Количество голосов "за"

Процент

Александр Шевченко

15.798

30,89%

Василий Вирастюк

15.606

30,52%

Руслан Кошулинский

14.484

28,32%

Представитель Руслана Кошулинского, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив на своей странице в Facebook также подтвердил победу Шевченко и заявил об аналогичных результатах параллельного подсчета голосов штабом представителя ВО "Свобода".

Напомним, на 87 округе было представлено 14 кандидатов, в том числе 8 выдвинутых партиями и 6 самовыдвиженцев.

Среди кандидатов - представитель партии "За майбутнє", экс-директор туристического комплекса "Буковель" Александр Шевченко, представитель партии "Слуга народа", спортсмен и актер Василий Вирастюк, а также представитель ВО "Свобода" Руслан Кошулинский.

Кандидат от партии "Европейская солидарность" на довыборах в Верховную раду Маруся Зверобой сняла свою кандидатуру в пользу Кошулинского.

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