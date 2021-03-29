На довыборах в Раду на 87 округе побеждает Шевченко, - параллельный подсчет

Третье место занял представитель ВО "Свобода" Руслан Кошулинский.

При этом около 1000 голосов, по данным параллельного подсчета, забрали у Александра Шевченко его однофамильцы-клоны, которых допустили на выборы.

Количество голосов "за" Процент Александр Шевченко 15.798 30,89% Василий Вирастюк 15.606 30,52% Руслан Кошулинский 14.484 28,32%

Представитель Руслана Кошулинского, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив на своей странице в Facebook также подтвердил победу Шевченко и заявил об аналогичных результатах параллельного подсчета голосов штабом представителя ВО "Свобода".