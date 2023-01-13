Довіра до ЗСУ серед українців зросла майже до 100%

Баланс довіри-недовіри ЗСУ (тобто різниця між часткою тих, хто довіряє, і часткою тих, хто не довіряє) становить +96% (у грудні 2021 році було +60%).

Також різко зросла довіра до президента. У грудні 2021 року тільки 27% довіряли президенту (і баланс був від’ємним -23%, тобто було більше тих, хто не довіряв, ніж довіряв). Проте за рік показник зріс до 84%, а баланс наразі становить +80%.

До волонтерів довіра зросла з 68% до 84%, а баланс покращився з +57% до +81%.

Як зазначають соціологи, простежується значне покращення довіри і двом іншим силовим структурам у списку: довіра до СБУ зросла з 29% до 63% (баланс зріс з -7% до +54%), а до Національної поліції - з 30% до 58% (баланс зріс з -14% до +45%).

Також значно покращилося сприйняття уряду та Верховної ради. Довіра до уряду зросла з 14% до 52% (баланс зріс з -46% до +33%). У випадку парламенту хоча загалом показники довіри не є високими, але також має місці значний ріст довіри: з 11% до 35%, а баланс зріс з -56% до +2%.

Цього року до переліку інституцій соціологи додали дві, які більшою мірою асоціюються із забезпеченням верховенства права в країна - це прокурори та суди. Як виявилося, це єдині українські інституції, які мають негативний баланс довіри-недовіри і до яких українці ставляться найбільш критично. Так, судам довіряють 25%, не довіряють - 34% (решта не мають визначеного ставлення) (баланс становить -9%). Прокурорам довіряють 21%, не довіряють - 32% (баланс становить -11%).

Довіра до українських ЗМІ за останній рік зросла з 32% до 57% (баланс зріс з -7% до +43%). Довіра до російських ЗМІ і раніше була відсутньою, а наразі ця відсутність стала ще більш виразною: з 3% до 1% стало ще менше тих, хто довіряє, а баланс знизився з -76% до -92%.

Простежується деяке погіршення ставлення до Церкви: частка тих, хто довіряє Церкві, знизилася з 51% до 44%, а баланс знизився з +27% до +22%.

Також за результатами опитування українці стали більше довіряти звичайним людям у своєму населеному пункті - з 63% до 71% зріс показник довіри, а баланс покращився з 52% до 62%.

Соціологи також запитали про ставлення до переселенців: загалом 52% респондентів довіряють їм і лише 10% не довіряють (решта мають невизначене / байдуже ставлення), а баланс становить +41%.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування 4-27 грудня 2022 року серед 2005 респондентів. Опитування не проводилося на території окупованого Росією Криму та Донбасу, а також з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.