Довідка та допомога на проживання ВПО: які документи потрібні для оформлення
Довідку та допомогу на проживання ВПО можна оформити як онлайн, так і офлайн. Які документи треба мати при зверненні в кожному з варіантів.
РБК-Україна публікує список з посиланням на Уряд online.
Офлайн
Для подання заяви потрібно мати при собі документи, що посвідчують особу та засвідчують реєстрацію особи в населеному пункті, що був окупований або де ведуться активні бойові дії.
Подати заяву офлайн можна:
- безпосередньо у ЦНАПі тієї громади, де знаходиться внутрішньо переміщена особа;
- через Управління соціального захисту населення;
- через уповноважену особу виконавчого органу сільської, селищної, міської ради.
Онлайн
Заяву через застосунок Дія можна подати у кілька кліків. Для цього потрібно авторизуватися та обрати послугу "Допомога для ВПО". У застосунку послуга комплексна: отримання довідки ВПО та виплати.
Для того, щоб скористатися послугою, у застосунку має відображатися картка платника податків та один з паспортів:
- ID-картка або
- закордонний біометричний паспорт.
Водночас щоб отримати довідку ВПО для дитини до 14 років, у застосунку одного з батьків, який оформляє послугу, має відображатися свідоцтво про народження дитини.
Зверніть увагу, під час подачі заяви, потрібно поставити відмітку щодо подачі заяви і на дітей.
Нагадаємо, право на допомогу мають особи, які виїхали з населених пунктів, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окуповані РФ, та ті, у кого зруйноване чи пошкоджене майно.
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