Справка и помощь на проживание ВПЛ: какие документы нужны для оформления

Справку и помощь на проживание ВПЛ можно оформить как онлайн, так и офлайн. Какие документы нужно иметь при обращении в каждом из вариантов.

Оффлайн

Для подачи заявления нужно иметь при себе документы, удостоверяющие личность и удостоверяющие регистрацию лица в населенном пункте, оккупированном или где ведутся активные боевые действия.

Подать заявление оффлайн можно:

непосредственно в ЦНАПе того общества, где находится внутренне перемещенное лицо;

через Управление социальной защиты населения;

через уполномоченное лицо исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета.

Онлайн

Заявление через приложение Дія можно подать в несколько кликов. Для этого необходимо авторизироваться и выбрать услугу "Помощь для ВПЛ". В приложении услуга комплексная: получение справки ВПЛ и выплаты.

Для того, чтобы воспользоваться услугой, в приложении должна отображаться карточка налогоплательщика и один из паспортов:

ID-карта или

заграничный биометрический паспорт.

В то же время, чтобы получить справку ВПЛ для ребенка до 14 лет, в приложении одного из родителей, оформляющего услугу, должно отображаться свидетельство о рождении ребенка.

Обратите внимание, что при подаче заявления, нужно поставить отметку относительно подачи заявления и на детей.