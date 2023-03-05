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Справка и помощь на проживание ВПЛ: какие документы нужны для оформления

Новина українською →
Украина, Воскресенье 05 марта 2023 13:03
Справка и помощь на проживание ВПЛ: какие документы нужны для оформления Фото: какие документы необходимы для оформления справки и пособия на жительство ВПЛ (УНИАН)
Автор: Наталия Гурковская

Справку и помощь на проживание ВПЛ можно оформить как онлайн, так и офлайн. Какие документы нужно иметь при обращении в каждом из вариантов.

РБК-Украина публикует список со ссылкой на Кабмин online.

Оффлайн

Для подачи заявления нужно иметь при себе документы, удостоверяющие личность и удостоверяющие регистрацию лица в населенном пункте, оккупированном или где ведутся активные боевые действия.

Подать заявление оффлайн можно:

  • непосредственно в ЦНАПе того общества, где находится внутренне перемещенное лицо;
  • через Управление социальной защиты населения;
  • через уполномоченное лицо исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета.

Онлайн

Заявление через приложение Дія можно подать в несколько кликов. Для этого необходимо авторизироваться и выбрать услугу "Помощь для ВПЛ". В приложении услуга комплексная: получение справки ВПЛ и выплаты.

Для того, чтобы воспользоваться услугой, в приложении должна отображаться карточка налогоплательщика и один из паспортов:

  • ID-карта или
  • заграничный биометрический паспорт.

В то же время, чтобы получить справку ВПЛ для ребенка до 14 лет, в приложении одного из родителей, оформляющего услугу, должно отображаться свидетельство о рождении ребенка.

Обратите внимание, что при подаче заявления, нужно поставить отметку относительно подачи заявления и на детей.

Напомним, право на помощь имеют лица, выехавшие из населенных пунктов, включенных в перечень территорий, на которых ведутся боевые действия или временно оккупированные РФ, и те, у кого разрушено или повреждено имущество.

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