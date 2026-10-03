Довідка ОК-5: 5 речей, які треба перевірити, щоб не втратити пенсійний стаж

У довідці ОК-5 є п'ять тривожних ознак, через які можуть виникнути проблеми зі страховим стажем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України .

Довідка ОК-5 формується автоматично. У ній є інформація про стаж, нараховану зарплату та сплату внесків у розрізі роботодавців, років і місяців. Пенсійний фонд закликає громадян самостійно контролювати ці дані.

Що перевірити в довідці ОК-5

1. Місяці без страхового стажу. Якщо за окремий місяць немає даних про сплату внеску, у страховому стажі може з'явитися прогалина. Особливо важливо це для тих, кому до пенсії залишилося кілька років.

2. Зарплата, з якої сплачували ЄСВ, нижча за очікувану. ЄСВ - це єдиний соціальний внесок. У довідці вказано зарплату, з якої його сплачували. Вона впливає не лише на стаж, а й на розмір пенсії: чим менша офіційна зарплата, тим менший заробіток враховується у формулі.

3. Роботодавець є, а внеску за окремі місяці немає. Людина працювала, а в реєстрі за певні місяці видно проблему зі сплатою внесків. Тут діють нові правила.

З 2 серпня 2026 року набрав чинності закон №4851-IX від 9 квітня 2026 року. До страхового стажу для призначення пенсії за віком тепер зараховують періоди роботи, за які роботодавець нарахував внески (не менше мінімального) і подав звітність, але не сплатив їх.

Є нюанс. Такі періоди йдуть до стажу лише для того, щоб визначити право на пенсію. Для розрахунку її розміру місяці, за які внески фактично не сплатили, не беруть до уваги. У Пенсійному фонді наголошують, що закон не звільняє роботодавців від обов'язку сплатити внески.

4. Періодів роботи взагалі немає в ОК-5. Це сигнал перевірити трудову книжку, документи про роботу та інші підтвердження. З 1 січня 2004 року всі відомості про стаж, нарахування і сплату внесків за кожного працівника накопичуються в системі персоніфікованого обліку. Тому питання можуть виникнути до людей зі стажем до 2004 року.

5. Неповний місяць стажу через недостатню суму ЄСВ. Щоб місяць зарахували як повний, має бути сплачено не менше мінімального страхового внеску. Якщо внесок менший, місяць може не зарахуватися як повний. Його також можна буде доповнити добровільною сплатою за відповідними правилами.

Як замовити довідку ОК-5

Зайдіть на вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду - portal.pfu.gov.ua. Авторизуватися можна через Дія.Підпис, кваліфікований електронний підпис (КЕП) або систему ID.GOV.UA BankID.

Далі у розділі “Комунікації з ПФУ” оберіть “Запит на отримання електронних документів”. Там можна замовити довідку за формою ОК-5 або ОК-7.

Нагадаємо, економістка CASE Україна Світлана Довгаленко у колонці для РБК-Україна розповіла, чому солідарна пенсійна система не гарантує гідну старість.

Українська пенсія заміщує лише 20-25% колишнього заробітку, а в країнах ОЕСР - у середньому 63%.