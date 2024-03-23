Довідка про доходи пенсіонера: як отримати

Довідка про доходи пенсіонера може знадобитися:

у разі виїзду за кордон для підтвердження доходів,

отримання пенсійного посвідчення,

оформлення субсидій,

переведення пенсійних виплат за кордон.

Довідку можна отримати, зокрема, через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України. Для цього потрібно зробити кілька кроків:

На вебпорталі Фонду (https://portal.pfu.gov.ua) у правому верхньому кутку екрану натисніть кнопку "Вхід" та авторизуйтесь за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

В особистому кабінеті на панелі зліва в розділі "Комунікації з ПФУ" оберіть опцію “Запит на отримання електронних документів”. У вікні, що відкриється, з випадаючого списку оберіть той вид довідки, який вам потрібен: "Довідка про доходи пенсіонера".

Заповніть усі обов’язкові поля форми, зазначте період, за який потрібно сформувати довідку, надайте дозвіл на передачу та обробку своїх персональних даних та натисніть кнопку "Відправити до ПФУ".

Після того, як запит на отримання довідки надіслано, на екрані з’явиться відповідне повідомлення.

З результатами опрацювання заяви можна ознайомитися у розділі "Мої звернення".

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