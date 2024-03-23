Справка о доходах пенсионера: как получить

Справка о доходах пенсионера может понадобиться:

в случае выезда за границу для подтверждения доходов,

получения пенсионного удостоверения,

оформления субсидий,

перевода пенсионных выплат за границу.

Справку можно получить, в частности, через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Для этого нужно сделать несколько шагов:

На веб-портале Фонда (https://portal.pfu.gov.ua) в правом верхнем углу экрана нажмите кнопку "Вход" и авторизуйтесь с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).

В личном кабинете на панели слева в разделе "Коммуникации с ПФУ" выберите опцию "Запрос на получение электронных документов". В открывшемся окне из выпадающего списка выберите тот вид справки, который вам нужен: "Справка о доходах пенсионера".

Заполните все обязательные поля формы, укажите период, за который нужно сформировать справку, дайте разрешение на передачу и обработку своих персональных данных и нажмите кнопку "Отправить в ПФУ".

После того как запрос на получение справки отправлен, на экране появится соответствующее сообщение.

С результатами обработки заявления можно ознакомиться в разделе "Мои обращения".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.