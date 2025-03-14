Довгострокові закупівлі газу відкривають шлях до ринкових цін, - експерт

Щоб готуватися до майбутніх опалювальних сезонів, орієнтуючись на власний видобуток газу, Україна має створити передбачувані ринкові умови для галузі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар аналітика Асоціації газовидобувних компаній України Юрія Слажнєва.

"Власний видобуток, він залишиться основою для України і при підготовці до наступних опалювальних сезонів, тобто не тільки наступний. Тому це пріоритет завжди для видобувників, розуміли, що власний газовидобуток – це пріоритет", – зазначив аналітик.

Проте, за його словами, російські атаки на газову інфраструктуру вже призвели до скорочення видобутку, і країна буде змушена покривати дефіцит за рахунок імпорту.

"Дійсно цьогоріч, зокрема через атаки по газовидобутку ми будемо вимушені імпортувати газ, про що вже публічно говорили як група Нафтогаз, так і "Міненерго",– наголосив Слажнєв.

За його словами, Україна має вже зараз формувати довгострокову політику, яка забезпечить стабільність видобутку. Для цього необхідно підтримувати ринкові механізми, включаючи зрозумілу регуляторну політику, передбачувані правила гри та можливості реалізації газу за конкурентними цінами.

"І важливо не змінювати правила під час гри під час гри, скажімо так. Ну, і зрозумілі довготривалі ринкові умови для приватного сектору. Ми розуміємо, що торгівля газом в Україні повинна розвиватися. Вона не повинна стояти на місці, вона повинна масштабуватися", – заявив аналітик.

Він підкреслив, що єдиний механізм реалізації газу приватними видобувними компаніями – продаж через біржу – потребує адаптації до наявних умов.

"Збільшення покупців на біржових сесіях, успішні безпосередньо торгові сесії і довгострокові плани щодо придбання, це якраз ті фактори, які дозволять газовидобувникам реалізовувати ресурс за конкурентними ринковими цінами", – пояснив Слажнєв.

Раніше директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко заявив, що чинні спеціальні обов’язки (ПСО) із забезпечення газом низки категорій споживачів за пільговими цінами не відповідають ринковим реаліям та створюють серйозні фінансові ризики для енергосектору.