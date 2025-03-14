Долгосрочные закупки газа открывают путь к рыночным ценам, - эксперт

Чтобы готовиться к будущим отопительным сезонам, ориентируясь на собственную добычу газа, Украина должна создать предсказуемые рыночные условия для отрасли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий аналитика Ассоциации газодобывающих компаний Украины Юрия Слажнева.

"Собственная добыча, она останется основой для Украины и при подготовке к следующим отопительным сезонам, то есть не только следующий. Поэтому это приоритет всегда для добытчиков, понимали, что собственная газодобыча - это приоритет", - отметил аналитик.

Однако, по его словам, российские атаки на газовую инфраструктуру уже привели к сокращению добычи, и страна будет вынуждена покрывать дефицит за счет импорта.

"Действительно в этом году, в частности из-за атак по газодобыче мы будем вынуждены импортировать газ, о чем уже публично говорили как группа Нафтогаз, так и "Минэнерго", - отметил Слажнев.

По его словам, Украина должна уже сейчас формировать долгосрочную политику, которая обеспечит стабильность добычи. Для этого необходимо поддерживать рыночные механизмы, включая понятную регуляторную политику, предсказуемые правила игры и возможности реализации газа по конкурентным ценам.

"И важно не менять правила во время игры во время игры, скажем так. Ну, и понятные долговременные рыночные условия для частного сектора. Мы понимаем, что торговля газом в Украине должна развиваться. Она не должна стоять на месте, она должна масштабироваться", - заявил аналитик.

Он подчеркнул, что единственный механизм реализации газа частными добывающими компаниями - продажа через биржу - нуждается в адаптации к имеющимся условиям.

"Увеличение покупателей на биржевых сессиях, успешные непосредственно торговые сессии и долгосрочные планы по приобретению, это как раз те факторы, которые позволят газодобытчикам реализовывать ресурс по конкурентным рыночным ценам", - пояснил Слажнев.

Ранее директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что действующие специальные обязанности (ПСО) по обеспечению газом ряда категорий потребителей по льготным ценам не соответствуют рыночным реалиям и создают серьезные финансовые риски для энергосектора.