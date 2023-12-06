Довгострокове житло. В Ірландії розробили новий план із розміщення українців

У Департаменті інтеграції вивчають інтерес серед приватних забудовників до будівництва модульних будинків по всій країні, де можна було б розміщувати до 200 людей.

На початку тижня Департамент заявив, що у нього закінчилися місця для розміщення заявників на міжнародний захист (біженців з різних країн). У зв’язку з цим чиновники повідомили, що на даний момент житло більше не надаватиметься. Біженцям зможуть виділити намети та спальні мішки.

У державному житлі в Ірландії живуть майже 75 000 зі 100 000 українців, які користуються загальноєвропейською схемою тимчасового захисту у країні.

У новому плані уряду йдеться про намір рухатися "до більш незалежного приватного розміщення" для тисяч українських біженців, які проживають в Ірландії.

Приватні постачальники нестимуть повну відповідальність за експлуатацію, технічне обслуговування та управління об'єктами, включаючи соціальне забезпечення мешканців, і отримуватимуть пряму оплату від держави.

Розгортання модульного житла буде тимчасовим із контрактами на два роки. Подібно до існуючих модульних будинків, від мешканців очікується щотижневий внесок зі свого доходу або виплат.

Наразі планується визначити ділянки, де можливо обслуговувати житлову забудову на короткостроковій основі з можливістю реконструкції у майбутньому.

Окремо триватиме будівництво модульних будинків через Офіс громадських робіт (OPW). Від початку війни OPW побудувало 200 модульних будинків для понад 700 біженців. Вартість будівництва квартири з двома спальнями обходиться близько 165 тис. євро.