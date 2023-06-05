Довгоочікувана новинка. Що покажуть і де дивитися презентацію Apple

Літня конференція WWDC від Apple стартує 5 червня з презентації нових продуктів техногіганта. Одним із них може стати гарнітура доповненої реальності – амбітний проект, над яким компанія працювала кілька років.

Детальніше про презентацію та новинки Apple – в матеріалі РБК-Україна .

Коли дивитися презентацію

З 5 по 9 червня Apple проведе щорічну конференцію розробників WWDC (Worldwide Developers Conference).

У перший день заходу представники компанії виступлять із оглядом оновлень, які запустять цього року.

Трансляція презентації розпочнеться 5 червня о 20:00 за Києвом. Дивитися онлайн можна буде на сайті Apple та на YouTube.

Хоча на літній презентації користувачі ще не побачать iPhone15 та Apple Watch 9 серії (їх представлять у вересні 2023), інсайдери анонсують кілька важливих новинок.

Reality Pro: гарнітура змішаної реальності

Довгий час Apple працювала над гарнітурою, яка використовуватиме як віртуальну, так і доповнену реальність (контент накладається на відображення реального світу).

Це перший абсолютно новий продукт компанії з 2015 року, коли було презентовано Apple Watch.

Кілька разів запуск новинки переносили, але зміну логотипу на веб-сайті WWDC (значок трансформується з 2D у 3D) багато хто сприйняв як натяк, що презентація відбудеться на цій літній конференції.

Очікується, що гаджет під назвою Reality Pro зовні буде схожий на лижні окуляри. Керувати пристроєм можна буде за допомогою рук, рухів очей та команд Siri.

За інформацією оглядача Bloomberg, у гарнітурі є кілька зовнішніх камер, здатних аналізувати рухи рук користувача. Усередині корпусу встановлені датчики для зчитування даних з очей.

Це дозволить керувати пристроєм просто дивлячись на елемент на екрані - вибирати кнопки, значки, пункти списку рухом очей. Для активації завдання потрібно буде звести великий та вказівний пальці.

Фото: прототип гарнітури Reality Pro (twitter.com/appleinsider)

Особливістю окулярів стане "наскрізний режим" з можливістю перемикання між віртуальною реальністю (VR) і доповненою реальністю (AR). У режимі VR користувач повністю занурюється у віртуальний простір, а при увімкненому AR цифровий контент може ставати прозорим.

Також очікується, що в гарнітурі Apple будуть доступні програми для ігор, фітнесу та медитації. Пристрій буде сумісний з програмами iOS (Messages, FaceTime, Safari). У FaceTime гарнітура відображатиме тіло та обличчя користувача у віртуальній реальності, щоб створити ефект присутності "в одній кімнаті".

За даними інсайдерів, вартість Reality Pro може досягати 3000 доларів, що вище за ціну подібних гарнітур інших компаній.

iOS 17. Які нові функції будуть у iPhone, iPad та Apple Watch

Під час конференції розробників буде представлено нові можливості оновленої мобільної операційної системи. Декілька програм отримають нові функції і стануть зручнішими для користувачів:

режим розумного дисплея для iPhone – активуватиметься при блокуванні пристрою та переведенні його в горизонтальне положення з відображенням повідомлень, календаря, погоди;

щоденник – дозволить вести журнал активності, настрою та емоцій. Буде інтегрований зі службами визначення місцезнаходження на iPhone;

оновлення застосунку "Здоров'я" – доповниться параметрами для реєстрації настрою та вирішення проблем із зором. Вперше програма з'явиться також на iPad;

в Apple Watch будуть оновлені всі основні застосунки, з'явиться новий інтерфейс віджетів.

Фото: горизонтальний дисплей екрану блокування iPhone в iOS 17 (twitter.com/theapplehub)

Також анонсовано оновлення для застосунків Wallet, SharePlay. Функція AirPlay полегшить передачу контенту на телевізори та колонки.

Крім того, в iOS 17 може з'явитися інтерфейс з більшими елементами управління і функцією штучного інтелекту для відтворення голосу.

Очікується, що з виходом iOS 17 власники iPhone зможуть встановлювати застосунки зі сторонніх джерел, але це буде дозволено лише користувачам з Європи після ухвалення в ЄС закону про цифрові послуги.

Оновлений MacBook

На презентації Apple сьогодні може бути представлений MacBook Air з найбільшим дисплеєм – 15 дюймів.

Екран поточної версії Макбука складає 13,6 дюймів. Раніше користувачам, які хотіли більшу діагональ, був доступний лише дорожчий MacBook Pro.

Анонсовано і збільшення автономності роботи пристрою завдяки потужнішій батареї.

Нове покоління Mac

Комп'ютер Mac Pro також може отримати оновлення. Воно буде стосуватися збільшення продуктивності завдяки використанню чіпів M2 Ultra.

Чіп включатиме 24 процесорні ядра (16 високопродуктивних і 8 ефективних ядер) і пропонуватиме до 76 графічних ядер. Компанія також планує варіанти з 64 ГБ, 128 ГБ та 192 ГБ оперативної пам'яті.

Цей чіп буде використаний і в оновленій лінійці Mac Studio – у нових конфігураціях M2 Max та M2 Ultra.