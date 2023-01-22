ua ru
Нд, 22 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Яким буде дизайн нового iPhone: інсайдер розкрив деталі

Новость на русском →
Неділя 22 січня 2023 15:30
Яким буде дизайн нового iPhone: інсайдер розкрив деталі Ілюстративне фото: стало відомо, яким буде дизайн нового iPhone (pixabay.com)
Автор: Іван Носальський

Новий iPhone 15, презентація якого очікується у вересні 2023 року, ймовірно, отримає інший дизайн, порівняно з попередньою лінійкою смартфонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інсайдера ShrimpApplePro у Twitter.

За його інформацією, розмір екранів залишиться таким самим, як і зараз, але Apple має намір повернутися до дизайну лінійки iPhone 11. У старших моделей будуть вигнуті до тильної кришки грані, а не прямокутні.

Інсайдер також зазначив, що рамки навколо екрану, зважаючи на все, тонші не стануть. Планується, що всі смартфони нової лінійки Apple отримають овальний виріз Dynamic Island, який зараз є ексклюзивом для iPhone 14 Pro.

Також компанія Apple вже офіційно підтвердила, що всі майбутні смартфони, включаючи iPhone 15, перейдуть з Lightning на USB Type-C.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що, за попередніми даними, ціна на iPhone 15 стартуватиме від 1299 доларів.

Також ми писали, що компанія Apple планує підписати контракт з китайським виробником Luxshare Precision Industry для випуску преміальних моделей iPhone.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Apple iPhone
NEWS
Міноборони проведе перевірку і піде до СБУ через скандальну публікацію про закупівлі для армії
Міноборони проведе перевірку і піде до СБУ через скандальну публікацію про закупівлі для армії
DAILY
Хатія Деканоїдзе: Перемога України – це могила Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Хатія Деканоїдзе: Перемога України – це могила Путіна