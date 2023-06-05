Долгожданная новинка. Что покажут и где смотреть презентацию Apple

Летняя конференция WWDC от Apple стартует 5 июня с презентации новых продуктов техногиганта. Одним из них может стать гарнитура дополненной реальности – амбициозный проект, над которым компания работала несколько лет.

Подробнее о презентации и новинках Apple – в материале РБК-Украина .

Когда смотреть презентацию

С 5 по 9 июня Apple проведет ежегодную конференцию разработчиков WWDC (Worldwide Developers Conference).

В первый день мероприятия представители компании выступят с обзором обновлений, которые запустят в этом году.

Трансляция презентации начнется 5 июня в 20:00 по Киеву. Смотреть онлайн можно будет на сайте Apple и в YouTube.

Хотя на летней презентации пользователи еще не увидят iPhone15 и Apple Watch 9 серии (их представят в сентябре 2023), инсайдеры анонсируют несколько важных новинок.

Reality Pro: гарнитура смешанной реальности

Длительное время Apple работала над гарнитурой, которая будет использовать как виртуальную, так и дополненную реальность (контент накладывается на изображение реального мира).

Это первый абсолютно новый продукт компании с 2015 года, когда были презентованы Apple Watch.

Несколько раз запуск новинки переносили, но смену логотипа на веб-сайте WWDC (значок трансформируется из 2D в 3D) многие восприняли как намек, что презентация состоится на этой летней конференции.

Ожидается, что гаджет под названием Reality Pro внешне будет похож на лыжные очки. Управлять устройством можно будет с помощью рук, движений глаз и команд Siri.

По информации обозревателя Bloomberg, в гарнитуре есть несколько внешних камер, способных анализировать движения рук пользователя. Внутри корпуса установлены датчики для считывания данных с глаз.

Это позволит управлять устройством просто глядя на элемент на экране - выбирать кнопки, значки, пункты списка движением глаз. Для активации задачи нужно будет свести большой и указательный пальцы.

Фото: прототип гарнитуры Reality Pro (twitter.com/appleinsider)

Особенностью очков станет "сквозной режим" с возможностью переключения между виртуальной реальностью (VR) и дополненной реальностью (AR). В режиме VR пользователь полностью погружается в виртуальное пространство, а при включенном AR цифровой контент может становиться прозрачным.

Также ожидается, что в гарнитуре Apple будут доступны приложения для игр, фитнеса и медитации. Устройство будет совместимо с приложениями iOS (Messages, FaceTime, Safari). В FaceTime гарнитура будет отображать тело и лицо пользователя в виртуальной реальности, чтобы создать эффект присутствия "в одной комнате".

По данным инсайдеров, стоимость Reality Pro может достигать 3000 долларов, что выше цены подобных гарнитур других компаний.

iOS 17. Какие новые функции будут в iPhone, iPad и Apple Watch

Во время конференции разработчиков будут представлены новые возможности обновленной мобильной операционной системы. Несколько приложений получат новые функции и станут более удобными для пользователей:

режим умного дисплея для iPhone - будет активироваться при блокировке устройства и переводе его в горизонтальное положение с отображением уведомлений, календаря, погоды;

дневник - позволит вести журнал активности, настроения и эмоций. Будет интегрирован со службами определения местоположения на iPhone;

обновление приложения "Здоровье" - дополнится параметрами для регистрации настроения и решения проблем со зрением. Впервые приложение появится также на iPad;

в Apple Watch будут обновлены все основные приложения, появится новый интерфейс виджетов.

Фото: горизонтальный дисплей экрана блокировки iPhone в iOS 17 (twitter.com/theapplehub)

Также анонсированы обновления для приложений Wallet, SharePlay. Функция AirPlay сделает проще передачу контента на телевизоры и колонки.

Кроме того, в iOS 17 может появиться интерфейс с более крупными элементами управления и функцией искусственного интеллекта для воспроизведения голоса.

Ожидается, что с выходом iOS 17 владельцы iPhone смогут устанавливать приложения из сторонних источников, но это будет разрешено только пользователям из Европы после принятия в ЕС закона о цифровых услугах.

Обновленный MacBook

На презентации Apple сегодня может быть представлен MacBook Air c самым большим дисплеем - 15 дюймов.

Экран текущей версии Макбука составляет 13,6 дюймов. Ранее пользователям, которые хотели большую диагональ, был доступен только более дорогой MacBook Pro.

Анонсировано и увеличение автономности работы устройста благодаря более мощной батарее.

Новое поколение Mac

Компьютер Mac Pro также может получить обновление. Оно будет касаться увеличения производительности благодаря использованию чипов M2 Ultra.

Чип будет включать 24 процессорных ядра (16 высокопроизводительных и 8 эффективных ядер) и предлагать до 76 графических ядер. Компания также планирует варианты с 64 ГБ, 128 ГБ и 192 ГБ оперативной памяти.

Данный чип будет использован и в обновленной линейке Mac Studio - в новых конфигурациях M2 Max и M2 Ultra.