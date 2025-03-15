"Довгий Нептун" пройшов успішне бойове застосування, - Зеленський

Що відомо про ракету "Довгий Нептун"

Ще у грудні 2023 року повідомлялось, що в Україні створюють ракети "довгі Нептуни". Ця розробка є секретною. Крім того, на той час тривала робота над модернізацією зенітно-ракетних комплексів "Бук" та С-300.

Щодо модернізованих "Нептунів", то про їх характеристики відомо небагато. Зокрема, наприкінці серпня 2023 року повідомлялося, що таких ракет вироблено всього декілька десятків.

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