Довгі контракти на електроенергію для промисловості. Що треба зробити, щоб вони стали реальністю?

Результати перших аукціонів

В липні були проведені перші аукціони з продажу електроенергії державними генеруючими компаніями "Енергоатом" та "Укргідроенерго" за тривалими контрактами, але в основному їх переможцями стали трейдери, а не кінцеві споживачі - промисловість.

Щоб енергоємні галузі промисловості, такі як металургія отримали доступ до прямих контрактів із виробниками електроенергії (компаніями-власниками електростанцій) необхідно внести ряд змін до правил проведення аукціонів.

Необхідні подальші зміни

Зокрема, варто вилучити трейдерів з кола покупців, адже ці учасники ринку орієнтуються на майбутню динаміку дуже волатильного ринку "на добу наперед".

Також необхідно збільшити розмір лотів, наприклад, до 20 мегават. "Такий обсяг буде більше відповідати профілю споживання великих промислових підприємств та дозволить їм ефективніше використовувати механізм довгострокових контрактів", - прокоментували РБК-Україна в компанії "ArcelorMittal Кривий Ріг".

Перші аукціони показали необхідність переглянути підхід до визначення стартової ціни (вона зависока). Варто використовувати індикатор середньозваженої ціни на РДН за попередній відповідний період, але з дисконтом 30%.

Під час аукціону вкрай важливо збільшити пропозицію електроенергії від генеруючих компаній – вдвічі від сьогоднішнього рівня (до 4% від обсягу генерації), також необхідно прибрати вимогу про участь не менше 5 учасників торгів.

Окремим питання для покупців є розмір гарантійного внеску, який на свій розсуд визначає продавець електроенергії (у визначених межах). Для забезпечення прогнозованості фінансової моделі участі на аукціоні, ставку гарантійного внеску варто зробити фіксованою.

На кого мають бути орієнтовані зміни

Такі зміни дозволять створити можливість для укладання прямих, довгострокових договорів між генерацією та промисловістю. "Доступ до довгострокових контрактів для промислових споживачів має бути одним із ключових критеріїв при формуванні правил аукціонів", - наводиться у публікації цитата президента"Українського союзу промисловців та підприємців" Анатолія Кінаха.