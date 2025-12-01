Довге пальто та уггі: модний образ блогерки Саша Бо на зиму

Який "лук" вибрала Саша Бо

Верхній одяг і колірна палітра

Головним елементом образу стало максі пальто вільного кроя у стилі оверсайз. Довжина пальта відповідає актуальним тенденціям останніх сезонів і дає змогу створювати багатошарові "луки".

Колір пальта - класичний бежевий (кемел), який асоціюється з елегантністю і легко поєднується з іншими відтінками. Судячи з тканини пальто виготовлене зі щільної вовни або кашеміру.

Модний "лук" Саші Бо (фото: instagram.com/sashaabo)

Шарф у клітинку

Образ доповнює масивний шарф у клітинку. Поєднання бежевого, чорного, білого і червоного кольорів надає статусності та класичного вигляду.

Шарф недбало накинутий на плечі, що створює об'єм і привертає увагу до верхньої частини тіла. Під пальтом проглядається світлий светр кремового відтінку з текстурною в'язкою, що підтримує теплу палітру образу.

Джинси

Саша Бо вибрала широкі джинси з високою посадкою темно-синього кольору, які створюють контраст із бежевою гамою верхнього одягу.

Уггі

Взуття - зручні трендові уггі на платформі такого ж відтінку, як і пальто. Таке поєднання комфортного взуття з елегантним пальтом є трендовим у street-style і підкреслює баланс між практичністю та модним виглядом.

Саша Бо показала стильний "лук" (фото: instagram.com/sashaabo)

Аксесуари та деталі образу

Образ завершує капелюх у теплих бежевих тонах, підібраний під колір пальта. Капелюх надає драматичності та богемного шику, виділяючи обличчя.

Мінімалістичні прикраси - невеликі золоті сережки, які не перевантажують образ.

Стилістичні прийоми

Головна особливість образу - мікс стилів. Класичні елементи (довге пальто, шарф у клітинку, капелюх) з'єднані з кежуал-деталями (широкі джинси та уггі).

Багатошаровість (layering) не лише забезпечує тепло, а й робить образ візуально об'ємнішим і привабливішим. Кольорова вертикаль базується на нейтральній бежево-коричневій гамі, яку розбавляють темно-сині джинси та червоні акценти в шарфі.

Образ Саші Бо - приклад того, як зимовий гардероб може бути одночасно стильним, комфортним і практичним. Це ідеальний варіант для міських прогулянок у холодну погоду і натхнення для тих, хто хоче мати модний вигляд навіть у повсякденному одязі.

Саша Бо задає тренди (фото: instagram.com/sashaabo)