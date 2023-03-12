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Довелося викликати рятувальників. Під Одесою дитина "застрягла" на кондиціонері (фото)

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Одеса, Неділя 12 березня 2023 15:58
Довелося викликати рятувальників. Під Одесою дитина "застрягла" на кондиціонері (фото) Фото: під Одесою дитина "застрягла" на кондиціонері (facebook.com/DSNSODE)
Автор: Наталія Гурковська

У неділю, 12 березня, у Чорноморську Одеської області дитина залізла на кондиціонер, розташований на другому поверсі багатоповерхівки. Щоб спустити його на землю, потрібна була допомога рятувальників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління ДСНС України в Одеській області.

Так, о 11:57, до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що у місті Чорноморськ, по проспекту Миру, потрібна допомога по зняттю дитини, яка опинилася за межами балкона на 2 поверсі житлового будинку.

"Вогнеборці у найкоротший час за допомогою спеціальної драбини обережно зняли з балкона дитину 2015 року народження", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, в Ізюмі Харківської області компанія підлітків від 14 до 17 років підірвалася на ворожій міні, внаслідок чого отримали осколкові поранення різних частин тіла.

Нагадаємо, в Броварах Київської області сталася трагедія. 11-річна дівчинка загинула після падіння з 14 поверху.

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