Довелося викликати рятувальників. Під Одесою дитина "застрягла" на кондиціонері (фото)

Фото: під Одесою дитина "застрягла" на кондиціонері (facebook.com/DSNSODE)

У неділю, 12 березня, у Чорноморську Одеської області дитина залізла на кондиціонер, розташований на другому поверсі багатоповерхівки. Щоб спустити його на землю, потрібна була допомога рятувальників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління ДСНС України в Одеській області.

Так, о 11:57, до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що у місті Чорноморськ, по проспекту Миру, потрібна допомога по зняттю дитини, яка опинилася за межами балкона на 2 поверсі житлового будинку. "Вогнеборці у найкоротший час за допомогою спеціальної драбини обережно зняли з балкона дитину 2015 року народження", - йдеться в повідомленні.