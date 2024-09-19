Довелося "ніжками з портфельчиком довго йти". Нардеп Дмитрук розповів, як втік з України

Скандальний нардеп Артем Дмитрук, який нещодавно незаконно виїхав з території України, пояснив свою втечу. Він заявив, що його нібито хотіли "ліквідувати" за наказом Офісу президента України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Артема Дмитрука одеському юристу Тарасу Никифорчуку на YouTube.

Як зазначив Дмитрук, за ним нібито тривалий час проводилось спостереження із залученням правоохоронців, а також силових органів. За його словами, з 2022 року його декілька разів намагалися "вбити".

Після голосування у Верховній раді України щодо заборони УПЦ МП на території України, він дізнався про наказ щодо його "ліквідації". Окрім цього, в інтерв'ю він заявив, що його родині, у тому числі дітям, також "погрожували".

Через названі Дмитруком причини він 23 серпня попросив свого друга відвезти його до Одеської області. Вже тут він "вийшов з машини і пішов у Молдову".

За його словами, 24 серпня йому вдалося дійти до 1-го відділення молдавської поліції неподалік КПП "Паланка". Він додав, що йому довелося "ніжками з портфельчиком довго-довго йти".

Дмитрук заявив, що у молдавських правоохоронців нібито не виникло до нього питань. Коли він поїхав в аеропорт, вони йому "зателефонували" та "попередили", що його розшукують спецслужби. Однак йому все ж таки вдалося сісти на літак до Риму.

Нардеп Артем Дмитрук

Він є народним депутатом України IX скликання та був обраний до Верховної Ради у 2019 році як мажоритарний кандидат від партії "Слуга народу" по 133-му округу (Одеська область). До політичної кар'єри займався спортом та бойовими мистецтвами.

Пізніше Дмитрук вийшов з фракції "Слуга народу" і почав критикувати владу. У 2023 році проти Дмитрука відкрили кримінальні провадження, і він опинився під слідством. Основна справа стосується бійки в центрі Києва 5 жовтня 2023 року, у якій Дмитрук разом з іншим нардепом Олександром Куницьким побили чоловіка. Це сталося на парковці, де нардепи затиснули чоловіка в кут, збили з ніг і почали бити. Правова кваліфікація включає хуліганство та умисне нанесення середньої тяжкості тілесних ушкоджень.

Справу розслідувало Державне бюро розслідувань (ДБР). Дмитрук стверджував, що потерпілий нібито був працівником шахрайського кол-центру і під час конфлікту вкрав телефон у його колеги​. До речі, у ДБР вже пояснили, чому не змогли затримати Дмитрука до його втечі.

Втеча Артема Дмитрука з України

25 серпня стало відомо про те, що Дмитрук втік до Молдови. Згодом ці дані підтвердило Державне бюро розслідувань (ДБР). У той же день народному депутату оголосили підозру через напад на правоохоронця та військового.

Відомо, що Артем Дмитрук раніше виступав проти заборони УПЦ МП на території України, попри всі ризики, які Московський патріархат несе для України та безпеки її громадян.

Наразі справою про його незаконну втечу займаються правоохоронні органи України. Заочно суд вже заарештував Дмитрука.