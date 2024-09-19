Пришлось "ножками с портфельчиком долго идти". Нардеп Дмитрук рассказал, как сбежал из Украины

Скандальный нардеп Артем Дмитрук, недавно незаконно выехавший с территории Украины, объяснил свой побег. Он заявил, что его якобы хотели "устранить" по приказу Офиса президента Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Артема Дмитрука одесскому юристу Тарасу Никифорчуку на YouTube.

Как отметил Дмитрук, за ним якобы продолжительное время проводилось наблюдение с привлечением правоохранителей, а также силовых органов. По его словам, с 2022 года его несколько раз пытались "убить".

После голосования в Верховной раде Украины о запрете УПЦ МП на территории Украины он узнал о приказе о его "ликвидации". Кроме того, в интервью он заявил, что его семье, в том числе детям, также "угрожали".

По названым Дмитруком причинам он 23 августа попросил своего друга отвезти его в Одесскую область. Уже здесь он "вышел из машины и пошел в Молдову".

По его словам, 24 августа ему удалось дойти до 1-го отделения молдавской полиции недалеко от КПП "Паланка". Он добавил, что ему пришлось "ножками с портфельчиком долго-долго идти".

Дмитрук заявил, что у молдавских правоохранителей якобы не возникло к нему вопросов. Когда он уехал в аэропорт, они ему "позвонили по телефону" и "предупредили", что его разыскивают спецслужбы. Однако ему все же удалось сесть на самолет в Рим.

Нардеп Артем Дмитрук

Он является народным депутатом Украины IX созыва и был избран в Верховную Раду в 2019 году в качестве мажоритарного кандидата от партии "Слуга народа" по 133-му округу (Одесская область). До политической карьеры занимался спортом и боевыми искусствами.

Позже Дмитрук вышел из фракции "Слуга народа" и стал критиковать власть. В 2023 году против Дмитрука открыли уголовные производства, и он оказался под следствием. Основное дело касается потасовки в центре Киева 5 октября 2023 года, в которой Дмитрук вместе с другим нардепом Александром Куницким избили мужчину. Это произошло на парковке, где нардепы зажали мужчину в угол, сбили с ног и стали избивать. Правовая квалификация включает в себя хулиганство и умышленное нанесение средней тяжести телесных повреждений.

Дело расследовало Государственное бюро расследований (ГБР). Дмитрук утверждал, что потерпевший якобы был работником мошеннического колл-центра и во время конфликта украл телефон у его коллеги. Кстати, в ДБР уже объяснили, почему не смогли задержать Дмитрука до его бегства.

Бегство Артема Дмитрука из Украины

25 августа стало известно о том, что Дмитрук скрылся в Молдове. Впоследствии эти данные подтвердило Государственное бюро расследований (ГБР). В тот же день народному депутату объявили подозрение из-за нападения на милиционера и военного.

Известно, что Артем Дмитрук ранее выступал против запрета УПЦ МП на территории Украины, несмотря на все риски, которые Московский патриархат несет для Украины и безопасности ее граждан.

В настоящее время делом о его незаконном бегстве занимаются правоохранительные органы Украины. Заочно суд уже арестовал Дмитрука.