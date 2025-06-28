Доведеться змінювати після війни? Історик пояснив, чи відповідає Конституція викликам часу

Конституція України була ухвалена 28 червня 1996 року. За майже три десятиліття Основний закон неодноразово змінювали, але частина його положень досі викликає запитання.
Чи відповідає наша Конституція викликам сьогодення, в інтерв'ю РБК-Україна розповів кандидат історичних наук, голова Українського інституту національної пам’яті Олександр Алфьоров.
На думку Алфьорова, після війни точно потрібно внести зміни на конституційному рівні щодо адміністративно-територіальних назв, зокрема, перейменувати Кіровоградську й Дніпропетровську області. Також потрібно буде замінити термін "селище".
"У 2023 році депутати проголосували за зміну назви селище міського типу на селище. Це слово не фігурувало в українській мові, це покруч з російської мови 1920-х років. У нас були хутір, село, містечко, місто, а тепер за Конституцією - село, селище, місто", - каже історик.
За його словами, за новою класифікацією близько 200 міст стали селищами, серед них й історичні. А це маргіналізує їх.
"Козилець - центр Київського полку - тепер селище. Добре, що Батурин за часів Ющенка політично отримав статус міста, але зараз би гетьманська столиця була селищем. А таких містечок величезна кількість - і це відриває нас від історії", - пояснює Алфьоров.
Він наголошує, що після війни це треба буде міняти на конституційному рівні.
Росія неодноразово намагалась тиснути на Україну, аби ми змінили свій державний вектор, прописаний у Конституції, й відмовитись від майбутнього вступу у НАТО. Але за словами Алфьорова, подібні заяви є абсурдними.
"Якась держава намагається змінити конституцію іншої держави – на яких правах, за яких обставин? Може ми ще напишемо, що ми скасовуємо нашу Незалежність. Втручання іншої держави у наш найвищий закон - це вже ознака того, що з нами знаходиться психічно неврівноважений об’єкт", - заявляє історик.
Раніше ми писали про те, чому Конституція Пилипа Орлика знаходиться не в Україні.
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